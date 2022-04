Wall Street a due velocità. Vola Twitter

Twitter

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la prima seduta della settimana all'insegna dell'incertezza mentre gli investitori guardano al conflitto in Ucraina e alle nuove sanzioni in arrivo dall'Occidente verso la Russia.Sul fronte economico, gli addetti ai lavori sono sempre più convinti che la Federal Reserve sarà più aggressiva in materia di tassi di interesse, per contrastare l' inflazione, salita ai massimi degli ultimi 40 anni Sul versante societario, vola il titolo, dopo la notizia resa nota dalla Sec, secondo cui, numero uno di, avrebbe rilevato una quota di oltre il 9% nella società di micro-blogging.Sulle prime rilevazioni, ilscende a 34.698 punti, con uno scarto percentuale dello 0,35%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.544 punti. In moderato rialzo il(+0,3%); pressoché invariato l'(-0,05%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,70%),(+0,52%) e(+0,43%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,93%),(-0,83%) e(-0,74%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,75%),(+0,53%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,40% dopo aver parlato di potenziale perdita da 1 miliardo per esposizione alla Russia Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,36%.scende dell'1,27%.Tra i(+7,27%),(+4,97%),(+3,83%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,34%.Calo deciso per, che segna un -1,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,4%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -88,5 Mld $; preced. -89,7 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 55,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 56,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 58 punti; preced. 56,5 punti).