ABI, aggiornate linee guida per valutazione immobili a garanzia delle esposizioni

(Teleborsa) - ABI, l'Associazione bancaria italiana, comunica che, adottate da più di 180 banche rappresentative di oltre l'80% del settore bancario italiano. Si tratta di principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie. L'obiettivo è renderlidei criteri di stima immobiliare, considerando che sono riferiti complessivamente ad operazioni di erogazione dei mutui che a febbraio 2022 hanno raggiunto consistenze per 410 miliardi di euro.In particolare, le Linee Guida sono state aggiornate: agliin materia di concessione e monitoraggio dei prestiti; al 36° aggiornamento delle "Disposizioni di Vigilanza per le banche" della; alle versioni più recenti degli standard internazionali (International Valuation Standards, IVS – 2022), europei (European Valuation Standards, EVS – 2020) e degli Standard Globali di Valutazione RICS–2022. Un focus specifico è stato dedicato alla valorizzazione dell'efficienza energetica e del grado di messa in sicurezza degli immobili nella stima del loro valore di mercato.L'annuncio è arrivato in occasione del, dove è stato presentato ildelle Linee guida elaborate con l'Associazione delle Società di Valutazioni Immobiliari-Assovib; il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati; il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori; il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; il Consiglio Nazionale degli Ingegneri; il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e Tecnoborsa (Organizzazione del Sistema delle Camere di Commercio per lo sviluppo e la regolazione dell’Economia immobiliare), con la collaborazione di Assoimmobiliare; Confedilizia; Fiabci-Italia (International Real Estate Federation); l’Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare-Isivi; la Royal Institution of Chartered Surveyors-Rics e l’European Group of Valuers’ Associations–Tegova.