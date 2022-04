ACEA inaugura l'isola sostenibile presso il centro ESA-ESRIN di Frascati

ACEA

(Teleborsa) -cercherà diin una piccola, dotata anche di, sviluppate da ACEA Innovation. Il progetto è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’Amministratore Delegato di ACEALa multiutility romana ha realizzato in particolarein grado diambientali dellae del suo, attraverso il trattamento deie la. Nei prossimi mesi, saranno implementati sistemi di mobilità green, supportati da una piattaforma tecnologica per quanto concerne l’operatività ed i servizi di monitoraggio dei KPI gestionali ed ambientali. C'è poi allo studio un'altra iniziativa per il, in qualità didel Gruppo ACEA ha installatoper i veicoli elettrici, alimentati al 100% da energia green, fruibili tramiteai dipendenti e collaboratori di ESA e gestiti per mezzo della piattaforma. Il sistema è integrato da un portale digitale innovativo, che consente di trattare i dati dell'infrastruttura e fornire una serie di KPI elaborati in tempo reale.Sempre ACEA Innovation fornirà il proprio, anche attraverso control room attiva h24, lo, cioè labrevettata da ACEA, dotata di sensori, che è stata installataed ha una capacità di, pari ad un massimo di 70 tonnellate di Co2 non emesse in atmosfera. L'impianto è in grado di trattare la frazione organica direttamente nel luogo in cui viene prodotta trasformandola in compost di alta qualità, da utilizzare per la fertilizzazione delle aree verdi del sito.E' poi allo studio di, l'area del Gruppo ACEA dedicata a reti ed impianti, un progetto per ilper l’irrigazione degli spazi verdi."Quanto realizzato presso il centro ESA è in linea con i nostri piani di crescita nei settori della mobilità elettrica e dell’economia circolare e, anche grazie alle tecnologie innovative applicate, ci permette di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione propri della green economy", ha commentato l’Amministratore Delegato di ACEA