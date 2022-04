Aeroporto di Bologna, a marzo passeggeri nazionali crescono rispetto a 2019

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che, segnando un -23,6% sullo stesso mese del 2019 e una crescita del 680,2% sul 2021, quando gli spostamenti erano ancora fortemente limitati.L'andamento di marzo 2022 si presenta "a due velocità", spiega la società. I, mentre quelli internazionali, seppure in recupero rispetto ai mesi precedenti, risentono maggiormente della situazione a livello globale. Nel mese appena chiuso si sono registrati 165.743 passeggeri su voli nazionali (+2,7% sul 2019 e +438,9% sul 2021) e 392.164 passeggeri su voli internazionali (-31,1% sul 2019, +862,4 sul 2021).sono stati 4.571, in calo del 20,8% sul 2019 (ma in crescita del 316,7% sul 2021), mentre letrasportate per via aerea sono state 3.876 tonnellate, in aumento dell’8,2% sul 2019 e del 16,0% sul 2021. La classifica delledi marzo vede ai primi tre posti Catania, Palermo e Barcellona. Seguono: Madrid, Bari, Parigi Charles de Gaulle, Brindisi, Tirana, Valencia e Bucarest.