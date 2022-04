Al via edizione 2022 di AmbientAzioni, il bando del Comitato Territoriale Iren di Torino

Iren

(Teleborsa) -: è online da oggi il nuovo bandopromosso dalche anche quest’anno ha l’obiettivo di selezionare e sostenere la realizzazione di progetti che promuovano laIl bando - si legge nella nota ufficiale - si inserisce nell’ambito delle attività delche si propone di favorire la partecipazione della comunità locale nella realizzazione di iniziative di sostenibilità che possano produrre un positivo impatto sul territorio e sulla qualità della vita, coerentemente con gli obiettivi strategici deldefiniti anche nel Piano industriale al 2030:E' rivolto alle giovani e ai giovani tra i 18 e i 26 anni di età, invitando loro a proporre un progetto inerente uno o più dei seguenti ambiti:I progetti candidati al bando devono rispondere ad una serie di requisiti: essere originali, dimostrare benefici per la collettività, avere ricadute sul territorio della Città Metropolitana, poter essere replicati in altri contesti, essere immediatamente realizzabili e avere un. In aggiunta a questi criteri, sarà importanteche possano mitigare gli effetti negativi della crisi generata dal Covid-19 e – comunque – che si possano realizzare anche in presenza dicompilando l’apposito modulo in tutte le sue parti, dovrà essere inviata – entro e non oltre il 10 ottobre 2022 – tramite la piattaforma dei, previo caricamento di tutto il materiale richiesto, seguendo le istruzioni indicate.La partecipazione è gratuita e aperta a coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e siano residenti o studenti nell’area della