Atlantia, gestori e investitori istituzionali depositano seconda lista candidati per rinnovo CdA

Atlantia

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti di, convocata per il giorno 29 aprile, è stata depositata una seconda lista di candidati da parte di un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, per il rinnovo del CdAI presentatori della lista - si legge in una nota di Atlantia - hanno dichiarato che i predetti azionisti detengono una partecipazione complessivamente pari all’1,228% del capitale sociale, superiore alla quota minima richiesta per la presentazione delle liste per la nomina del CdA.Le certificazioni ad oggi depositate attestano la titolarità di una partecipazione complessivamente pari allo 0,923% circa del capitale sociale. L’unica certificazione ad oggi mancante, in base a quanto dichiarato dai presentatori, sarà depositata nei termini di legge (entro l’8 aprile).: Dario Frigerio; Giuseppe Guizzi; Licia Soncini. Tutti i candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza.In data 30 marzo 2022 è stata depositata la lista di candidati da parte dell’azionista Sintonia, titolare del 33,1% del capitale sociale della società.