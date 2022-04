CIR, informativa sullo share buy-back

CIR

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato in merito all’avvio del piano di acquisto di azioni proprie, basato sull’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 marzo 2022, ha comunica di aver, dal 28 marzo all’1 aprile 2022, complessivamenteal prezzo unitario medio di 0,4097 euro per unpari aAl 4 aprile, CIR possiede un totale di 183.384.980 azioni proprie, pari al 14,36% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.Intanto, sul listino milanese, discreta la performance diche si attesta a 0,412 euro, in lieve aumento dello 0,49%.