Denaro su Pirelli. Citi consiglia "buy"

gruppo attivo nella produzione di pneumatici

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo, che avanza dello 0,64%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da. Gli analisti dell'ufficio studi della banca hanno portato il giudizio a "buy" dal precedente "neutral". Rivisto al rialzo anche ila 6,30 euro dai 6,10 euro indicati in precedenza.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,79%, rispetto a +1,41% del).Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,864 Euro. Prima resistenza a 4,995. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,82.