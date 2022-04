IEG, al via domani il Solar Exhibition and Conference by Key Energy

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Caro-energia, imprese e Pubblica amministrazione trovano da domani, sino a venerdì 8 aprile, alla fiera di Riminibyil market place diper puntare sul, in contemporanea con il ForumTech 2022 di ITALIA SOLARE. IEG riunisce la community del solare con le soluzioni per cogliere il momento propizio per abbattere il costo della bolletta energetica e aumentare la diversificazione della produzione di energia. E la mette in contatto con alcune filiere industriali delle manifestazioni del proprio catalogo fieristico, come quelle di turismo e food & beverage.Dopo i saluti istituzionali del Presidente IEG, dell’On., Sottosegretario di Stato al Ministero della transizione Ecologica, di, Assessore alla Transizione ecologica, Ambiente e Sviluppo sostenibile del Comune di Rimini e di Paolo Rocco Viscontini, Presidente ITALIA SOLARE, alle 10, si apre la parte convegnistica di ForumTech. La prima giornata si chiuderà con il primo convegno SEC a cura di Motus-E e Vaielettrico: “Dal fotovoltaico all’auto elettrica: un ecosistema in movimento ” con interventi di Enrico Piraccini, Gruppo Hera, Claudia Carani, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Fabrizio Modica, Head of Marketing e-Mobility di Enel X Italia, Mario Spagnoli, GSE, Giorgio Lazzari, Direttore di Geetit, Gruppo Termal, Luca Busi, Ad di Sibeg (Coca Cola), Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, Alberto Stecca, Silla Industries, Gianni Catalfamo, One Wedge, e Fabio Ciccone, Technical Promotion Electrification & Automation, Siemens SpA.