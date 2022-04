In ribasso Wall Street su timori di FED più hawkish

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,25%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,70%, continuando la seduta a 4.551 punti. In forte calo il(-1,79%); come pure, in ribasso l'(-0,88%). Gli investitori continuano a monitorare le dichiarazioni dei funzionari dellae attendono la pubblicazione (prevista per domani) del verbale della riunione di marzo della Federal Reserve. ha detto che si aspetta aumenti metodici dei tassi di interesse e rapide riduzioni del bilancio della Fed per portare la politica monetaria statunitense a una "posizione più neutrale" nei prossimi mesi. crede che questa rapida stretta monetaria porterà gli Stati Uniti innel 2023."Il mercato a reddito fisso indica un crescente pessimismo circa le prospettive economiche, dato che il- spiega Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management - Ognuna delle ultime dieci recessioni degli Stati Uniti è stata preceduta da un’inversione della curva. A nostro avviso il rischio di recessione è aumentato, in vista di una serie di rialzi dei tassi americani che si prospetta più rapida del previsto e delle ricadute della guerra in Ucraina. Tuttavia, un simile sviluppo ci sembra ancora. L'inversione della curva si inserisce in un quadro di forza dell'economia".Gli economisti di UBS sottolineano che storicamente iltende a essere lungo e di durata variabile. In media le recessioni cominciano 21 mesi dopo l'inversione, con un intervallo compreso tra 9 e 34 mesi.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,02%),(+0,87%) e(+0,57%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,83%),(-1,79%) e(-1,01%).Al top tra i(+2,59%),(+1,12%),(+1,07%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,00%.Seduta negativa per, che scende del 3,82%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,92%.Tra i(+1,99%),(+1,96%),(+1,82%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,56%.In apnea, che arretra del 6,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,97%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,72%.