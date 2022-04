Internazionalizzazione: Crédit Agricole Italia, Sace e Simest supportano il percorso di F.O.M. Industrie

(Teleborsa) -supportano l'internazionalizzazione diazienda attiva nella produzione di impianti per il taglio e nella lavorazione degli estrusi in alluminio e PVC. Il finanziamento, garantito da Sace, è destinato a favorire l'esportazione in Colombia delle innovative linee produttive di taglio e lavoro per l'alluminio dell'azienda, contribuendo, così, alla promozione di eccellenze del Made in Italy nel mondo."L'operazione appena conclusa conferma il ruolo di prim'ordine che Crédit Agricole Italia ambisce a ricoprire nel sostenere concretamente lo sviluppo di eccellenze italiane come F.O.M. Industrie Srl, accompagnandole lungo un percorso di crescita sostenibile e duratura – dichiara–. Export e internazionalizzazione sono per noi driver fondamentali con cui accrescere il potenziale delle imprese e renderle competitive, fornendo al contempo un contributo decisivo all'evoluzione dell'intero tessuto economico del Paese"."Siamo molto soddisfatti della relazione che la nostra azienda ha sviluppato in questi anni con Crédit Agricole – dichiara l'– riceviamo un servizio di primo livello e possiamo contare su una comprovata esperienza e reputazione. L'operazione conclusa in Colombia è emblematica di questo rapporto grazie al quale abbiamo potuto finalizzare brillantemente un deal sul quale la nostra rete sud americana ha lavorato con grande impegno ricevendo un supporto di alto spessore dalla casa madre e senza dubbio dai nostri partner privilegiati Crédit Agricole, Sace e Simest"."Sace è il partner di riferimento per le aziende italiane che vogliono crescere a livello internazionale e questa operazione conferma il nostro impegno al fianco delle eccellenze del nostro territorio – ha sottolineato–. Grazie al nostro intervento insieme a Crédit Agricole e Simest, FOM Industrie, con cui abbiamo una relazione solida, potrà rafforzare il proprio posizionamento nel mercato colombiano, accrescendo la quota di export e promuovendo il Made in Italy nel mondo, in un settore particolarmente strategico come quello della lavorazione dell'alluminio"."Per competere nei mercati internazionali – ha affermato– è sempre più importante offrire ai clienti esteri pacchetti finanziari vantaggiosi che prevedano dilazioni di pagamento a medio e lungo termine a tassi competitivi. Il contributo export a fondo perduto di Simest, abbinato alla garanzia di Sace, ha consentito alla F.O.M. Industrie di minimizzare il costo dell'operazione finanziaria, resa possibile da Crédit Agricole Italia. È così che Simest ha affiancato la F.O.M. Industrie in un mercato complesso come quello colombiano, rendendo l'offerta commerciale dell'azienda di Cattolica più competitiva".