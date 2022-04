Intesa Sanpaolo, Divisione Insurance lancia programma "In action Esg Climate"

(Teleborsa) - Le, in collaborazione conlanciano ilcon l'obiettivo di dare un apporto economico concreto alle imprese italiane portatrici di progetti volti ad accelerare la transizione ecologica e creare un mondo piu` verde e sostenibile.Ilpromosso dalle compagnie vita della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, in linea con le iniziative di Gruppo – che ha recentemente aderito alle Net Zero Asset Owner e Net Zero Insurance Alliances – nasce proprio con l'obiettivo – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – di coinvolgere e selezionare imprese del territorio italiano, in particolare neie relativamente ai seguenti ambiti di applicazione: utilizzo responsabile delle risorse naturali, facendo leva sul digitale per dematerializzare i processi riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici; promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per una transizione verso la low-carbon economy; promozione di modelli di business e soluzioni legate all'economia circolare."Con il progetto 'In action Esg Climate', che vede il suo avvio poco dopo la nostra adesione alle Net Zero Asset Owner e Net Zero Insurance Alliances, – ha dichiarato– la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo scende concretamente in campo a sostegno della transizione green e dell'innovazione sostenibile. In linea con le altre iniziative di Gruppo, vogliamo essere protagonisti attraverso le nostre azioni, i prodotti e i servizi che offriamo, promuovendo anche lo sviluppo di soluzioni a favore delle imprese del nostro Paese"."Promuovere l'innovazione, in particolare sulle tematiche di sostenibilita` ambientale e climate change, – ha affermato– e` sempre stato un impegno di Intesa Sanpaolo Innovation Center. E` naturale dunque contribuire a questa importante iniziativa promossa dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. 'In action Esg Climate' rappresenta un'occasione concreta per supportare le realta` innovative e promuovere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a costruire un'economia piu` green e consapevole".Alle aziende che presenteranno i progetti piu` innovativi e con un impatto significativo e dimostrabile a favore della transizione verde, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo offrira` uncosi` suddiviso:L'iniziativa e` rivolta a imprese italiane che rispettino i criteri previsti dal regolamento dell'iniziativa e che presentino: soluzioni in grado di avere una ricaduta positiva e misurabile sul capitale naturale; soluzioni legate a modelli di sostenibilita` ambientale e tecnologie abilitanti modelli di economia circolare; un livello di maturita` tecnologica pari o superiore a 6 (ovvero, in base alla metodologia Technology Readiness Level, "Tecnologia dimostrata in ambiente industrialmente rilevante"); soluzioni innovative per il mercato con un modello di business scalabile; specifici risultati in termini operativi (KPI) da realizzarsi entro i 12 mesi dalla presentazione della domanda di partecipazione.le imprese interessate possono presentare la propriaattraverso la pagina dedicata sul sito di Intesa Sanpaolo Vita. Dopo una prima valutazione tecnico-qualitativa delle soluzioni candidate da parte del team di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicato allo sviluppo delle start-up, verra` selezionata una short list di proposte che accederanno alla seconda fase della selezione e che verranno valutate da un team di esperti del settore. Entroe` previsto l'evento di chiusura del programma, dove verranno annunciate le tre imprese vincitrici e assegnati i premi.