Lieve ribasso per l'indice delle società High Tech italiane (-0,56%), flessione scomposta per It Way

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 151.062,4, con un decremento di 848 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 836, dopo aver avviato la seduta a 833.Nel, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,12%.Tra le azioni del, ribasso per, che passa di mano in perdita del 6,98%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.