Peggiorano le borse europee. Effetto embargo su prezzi petrolio e carbone

(Teleborsa) - Peggiora il clima sulle piazze europee dopo aver trascorso la prima parte della seduta all'insegna dell'incertezza, mentre si fanno sempre più concrete le ipotesi die di un possibile. Fattori che stanno aumentando le pressioni sui mercati. Il nervosismo si registra anche suie lasciano presagire una partenza debole per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,098. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,18%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,89%, a 104,2 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +162 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,18%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; tonfo di, che mostra una caduta dell'1,79%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,06% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 27.192 punti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,24%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,40%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,20%.Buona performance per, che cresce dell'1,01%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,04%.Scende, con un ribasso del 2,74%.Crolla, con una flessione del 2,64%.di Milano,(+5,64%),(+3,80%),(+2,89%) e(+2,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,01%.scende dell'1,84%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,2%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,8%)10:00: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 55,5 punti)10:00: PMI composito (atteso 54,5 punti; preced. 55,5 punti)14:30: Bilancia commerciale (atteso -88,5 Mld $; preced. -89,7 Mld $).