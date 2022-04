Poco mossa la Borsa di Tokyo. Chiuse le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude sostanzialmente stabile la borsa diche segue l'andamento positivo dei mercati americani, la vigilia, mentre resta la cautela tra gli investitori sugli sviluppi dei negoziati tra Mosca e Kiev per il cessate il fuoco nel conflitto in Ucraina.L'indice giapponese Nikkei termina con un +0,13%. Chiuse per festività le piazze di Shenzhen, Shanghai e Hong Kong.Tra gli altri listini d'estremo oriente, senza direzione(+0,01%).In lieve ribasso(-0,39%); pressoché invariato(+0,16%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,04%.Il rendimento dell'tratta 0,2%, mentre il rendimento delè pari 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,2%)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 50,2 punti)00:50: Partite correnti (atteso 1.436,8 Mld ¥; preced. -1.188,7 Mld ¥).