Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,3%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.583 punti.Balza in alto il(+2,01%); sulla stessa linea, sale l'(+1,13%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,33%),(+2,28%) e(+1,91%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,79%),(-0,75%) e(-0,47%).Tra i(+3,12%),(+2,37%),(+2,27%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.Tra i(+15,59%),(+9,10%),(+7,82%) e(+7,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,72%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,29%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -88,5 Mld $; preced. -89,7 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 58,5 punti; preced. 55,9 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58,9 punti; preced. 56,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 58,4 punti; preced. 56,5 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,45 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 202K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%).