Seco, nel primo trimestre ricavi a 43 milioni (+118%)

(Teleborsa) -, secondo di dati preliminari elaborati dalla società, ha realizzato, nel primo trimestre,, in crescita del 118% rispetto ai primi tre mesi del 2021 eprecedentemente comunicata al mercato.La crescita organica rispetto al primo trimestre 2021 è pari al 55%, mentre la crescita like-for-like è pari al 44%. Tale andamento - spiega Seco nella nota dei conti - "è legato ad una significativa crescita registrata nelle aree a più elevato potenziale tra cui gli l’EMEA, l’APAC e gli USA, oltre che da una crescita del business SaaS di CLEA, che ha contribuito per circa 3,6 milioni ai ricavi consolidati di Seco".“Grazie ad una rete di fornitori e partner in 3 diversi continenti, Seco ha potuto supportare i propri clienti nell'affrontare più efficacemente, in termini di lead time, costi e marginalità, gli effetti che la pandemia avuto in tutto il mondo sulla fornitura di componenti elettronici. La nostra capacità di aiutare i nostri clienti in un periodo così complicato, insieme alla nostra produzione in-house e delle software capabilities sempre più allargate, ha ulteriormente, ponendoci in ottima posizione per il futuro", ha dichiarato