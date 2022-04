Si muove in territorio positivo il comparto sanitario italiano (+2,07%), andamento sostenuto per Recordati

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 2 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 914.Intanto ilguadagna il 2,07%, dopo un inizio di giornata a 289.495,3.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,90%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,43%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,27%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,95%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita del 2,66%.