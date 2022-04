Stellantis, pubblicato primo bilancio di Responsabilità Sociale d'Impresa

Stellantis

(Teleborsa) -ha pubblicato il suo, che indica le performance del 2021 nei parametri chiave e delinea la roadmap dettagliata per la sostenibilità, che include l'impegno per il raggiungimento delle zero emissioni di carbonio entro il 2038. Il bilancio: produrre un impatto tangibile sul cambiamento climatico; guidare la trasformazione dell'azienda attraverso lo sviluppo del capitale umano; soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti sulla mobilità; prevenire le violazioni etiche promuovendo una cultura etica; promuovere la protezione delle risorse naturali e implementarne un uso responsabile; garantire la protezione dei diritti umani e sostenere uno sviluppo economico equilibrato dei territori."Gestire un business in modo responsabile è la chiave per la nostra sostenibilità a lungo termine. L'esecuzione del nostro piano strategico Dare Forward 2030, che consente di raggiungere il carbonio netto zero in tutta la nostra catena del valore entro il 2038, dà a Stellantis un ruolo di leadership nella decarbonizzazione del settore - ha dettodi Stellantis - Il nostro approccio alla responsabilità sociale d'impresa inquadra le nostre decisioni per".