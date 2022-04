TIM, accordo Sparkle con operatore nigeriano Ciudad per potenziamento connettività

(Teleborsa) - Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha stretto un accordo con l’operatore nigeriano Ciudad, una delle società di telecomunicazioni a più rapida crescita in Africa, per l’offerta di connettività IP internazionale ad alta velocità.Noto sul mercato come OneData Nigeria,con una presenza commerciale in sei città e l’ambizione di diventare uno dei primi dieci fornitori di servizi a banda larga del Paese entro il 2025.Grazie al collegamento con la dorsale di transito IP globale di Sparkle Seabone - prima rete Tier-1 in Africa e tra le prime cinque al mondo - presso il punto di presenza a Lagos, Ciudad potrà beneficiare di un accesso alla Internet globale ad alta velocità e bassa latenza.e di migliorare l'esperienza di navigazione dei nostri clienti residenziali e aziendali aumentando la velocità attuale del 900%", ha affermatofornendo il miglior servizio di transito IP agli attori locali e regionali", ha affermatoCon una presenza a Lagos dal 2019 e piani di ampliamento della copertura in Nigeria e nel continente africano, Sparkle si propone come partner di riferimento per operatori, aziende, ISP, OTT, Content e Application Provider alla ricerca di connettività ad alte prestazioni e bassa latenza.