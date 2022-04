TIM, KKR sollecita due diligence ma non esclude "altre ipotesi"

TIM

(Teleborsa) -, rinnovando la sua, ma solo con il, che giudica necessaria "di fronte al cambiamento delle condizioni di mercato". Lo conferma in una lettera inviata al management del Gruppo.Nel caso in cui la due diligence non venisse concessa e l'OPA non si realizzasse, il fondo si dice anche, dei suoi azionisti e del Paese Italia". Un chiaro riferimento all'ipotesi di, caldeggiata dalla compagnia telefonica e dal suo azionista Cdp. KKR ha una quota del 37,5% di Fibercop, la società che gestisce la rete secondaria di TIM, che andrebbe a confluire nel progetto di rete unica con Open Fiber.La lettera è stata inviata ieri sera dal Fondo KKR, in chiusura dei mercati americani, ed è risultata una doccia fredda stamattina per, che scambiava in deciso ribasso a Piazza Affari. Il titolo ora limita il calo nello 0,44% a 0,3144 euro. Lato tecnico, non sono esclusi potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,3046 Euro ed improvvisi rafforzamenti sulla resistenza più immediata individuata a 0,3228. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,2961.