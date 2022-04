TIM nervosa in Borsa, KKR conferma necessità due diligence

Telecom Italia

(Teleborsa) - TIM resta sotto i riflettori del mercato mentre KKR avrebbe frenato sull'offerta, richiedendo ancora una due diligence come elemento necessario per andare avanti nella proposta. Secondo le ultime indiscrezioni, il fondo, in una lettera inviata al CdA, conferma il suo interesse per la compagnia telefonica (il 100%) e ribadisce la necessità di condurre una due diligence di fronte al cambiamento delle condizioni di mercato.Nel frattempo, si muove con debolezza il titoloche passa di mano con un calo dello 0,25%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,3058 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,324. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,2967.