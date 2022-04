Ucraina, von der Leyen e Borrell in settimana a Kiev

(Teleborsa) - La Presidente della Commissione europea Ursulae l’Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune Ue,questa settimana per incontrare ilprima dell’evento dei donatori ‘Stand Up For Ukraine’ sabato a Varsavia”. Lo ha annunciato stamattina sul suo account Twitter il portavoce capo della CommissioneIeri sera, poco prima delle 22, il premier sloveno Janez Jansa aveva pubblicato sul suo account Twitter un posto in cui annunciava il ritorno deie la riapertura nella capitale ucraina della rappresentanza permanente dell’Ue, aggiungendo poi che “anche la presidente della Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza si recheranno a Kyiv questa settimana”.Il post aveva creato una situazione imbarazzante per la Commissione europea, che non ha mai annunciato la visita della presidente Ursula von der Leyen e dell’Alto Rappresentantein Ucraina. E’ comprensibile che l’annuncio non fosse stato dato in anticipo, per evidenti motivi di sicurezza. Tuttavia, dopo molte richieste da parte dei giornalisti a cui non era stato risposto nelle scorse ore, il tweet di Mamer, oggi, più che un annuncio è quindi una conferma a cui è stato costretto il portavoce dopo che la notizia era stata “bruciata” da Jansa,, nella regione di Zaporizhia, nell'Ucraina sud-orientale, i soldati russi hanno sequestrato e minato un ospedale distrettuale, il Central District Hospital. Lo ha riferito l'Amministrazione militare regionale di Zaporozhia, citato dall'Agenzia Unian. Al personale medico e ai pazienti è stato vietato di tornare nella struttura", si legge nella nota,Intanto, il Presidente ucraino Zelensky oggi si rivolgerà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per denunciare le uccisioni dei civili a Bucha ed in altre parti del paese da parte dei russi. "Attualmente, nella sola Bucha, sono state uccise e torturate più di trecento persone. È probabile che l'elenco delle vittime sarà molto più ampio quando verrà ispezionata l'intera città. E questa è solo una città", ha affermato Zelensky in un video intervento notturno, aggiungendo cheche il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre città liberate". E il suo impegno è "identificare quanto prima tutte le persone coinvolte nell'esercito russo in questi crimini. E per punirle tutte", in "un lavoro congiunto con l'Unione Europea e le istituzioni internazionali, in particolare con la