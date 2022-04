Ucraina, Zelenski all'Onu: crimini orribili contro i civili, Russia fuori dal Consiglio di Sicurezza

(Teleborsa) - il presidente ucrainoha chiesto la rimozione delladaldell'Onu. Zelensky ha parlato in videoconferenza alla riunione del Consiglio di oggi in cui ha invocato “modifiche dell'intero sistema”, perché "o difende il diritto internazionale o può anche chiudere": il potere diche la Russia ha insieme a Francia, Usa, Regno Unito e Cina "non può significare diritto di uccidere", ha affermato.Zelensky ha mostrato uncon le immagini orribili di civili – inclusi bambini – uccisi in città dell'Ucraina come Irpin, Dymerka, Motyzhin. "Sono stati uccisi nelle case, nei loro appartamenti, facendo saltare in aria le nonne. I civili sono stati schiacciati dai carri armati mentre erano seduti nelle loro auto in mezzo alla strada. Solo per loro piacere. Hanno tagliato gli arti, gli hanno tagliato la gola, le donne sono state violentate e uccise davanti ai loro figli". Il presidente ucraino ha raccontato la sua visita di ieri a, il sobborgo di Kiev liberato dalle truppe russe. “L'ha cercato e ucciso di proposito chiunque servisse il nostro paese - ha proseguito il presidente - hanno ucciso donne fuori dalle loro case quando hanno appena provato a chiamare chi era vivo. Hanno ucciso intere famiglie, adulti e bambini e hanno cercato di bruciare i corpi. Isono stati uccisi a colpi di arma da fuoco alla nuca dopo essere stati torturati. Alcuni di loro sono stati fucilati per le strade. Altri sono stati gettati nei pozzi”.Ora i russi "incolperanno tutti solo per giustificare le", ha dichiarato Zelensky, “diranno che ci sono varie versioni, versioni diverse, è impossibile stabilire quale di quelle versioni sia vera”, ma “il mondo può vedere che i russi hanno fatto ciò che l'esercito russo ha fatto a Bucha mantenendo la città sotto la loro occupazione, il mondo deve ancora vedere cosa hanno fatto in altredel nostro paese"."Abbiamodecisive, ci sono immagini satellitari, possiamo condurre indagini complete e trasparenti", ha assicurato, chiedendo che “chi ha dato gli ordini” sia processato “per crimini di guerra”. Il leader ha aggiunto che la Russia "sta commettendo i peggiori crimini di guerra dalla Seconda guerra mondiale" e ha evocato “il”. "I russi si sentono colonizzatori, vogliono la nostra ricchezza, vogliono ridurci in schiavitù, vogliono farci diventare schiavi muti. Stanno rubando tutto, dal cibo ai gioielli", le loro azioni non sono diverse da quelle di "organizzazioni terroristiche come l'",vuole "distruggere sistematicamente ogni diversità etnica e religiosa"."è il più grande criminale del pianeta", e va “costretto ad accettare la pace”.