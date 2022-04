UniCredit-CNA, sostegno a imprese impattate da costi energia e materie prime

(Teleborsa) -, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, mettono in campo nuovi strumenti perimpattate dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e dall'incremento dei costi delle materie prime. La banca mette a disposizione delle aziende associate a CNA, che rappresenta circa 623 mila imprese su tutto il territorio nazionale, ilrecentemente stanziato dalla banca a favore delle PMI italiane e utilizzabile tramite finanziamenti fino a 13 mesi e a tassi agevolati.Le imprese destinatarie dei finanziamenti potranno inoltre beneficiare anche del recente intervento diprevisto dal Decreto energia 2022. UniCredit implementerà anche nuove soluzioni, attività di supporto e incontri informativi."La collaborazione si inserisce nel quadro delle misure eccezionali che UniCredit ha messo rapidamente a disposizione delle PMI del Paese, come il plafond da 3 miliardi e attività di consulenza specifica, per limitare gli effetti negativi causati dai rincari energetici e delle materie prime che stanno pesando sul nostro sistema produttivo, mettendo in difficoltà numerose imprese", ha commentato"CNA scende in campo in collaborazione con UniCredit per attutire l'impatto del caro energia sugli associati - ha affermato- L'importante accordo permetterà infatti di frazionare nel tempo il costo di bollette sempre più gravose. Un sostegno non indifferente che darà respiro ad artigiani e piccole imprese permettendo loro di superare questo periodo pesante e, ci auguriamo, di tornare a lavorare a pieno ritmo".