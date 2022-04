Agricoltura, Enea: cambiamenti climatici, studio sull’invasività delle mosche tropicali della frutta

(Teleborsa) - Ildella maggior parte del, del resto del territorio Ue e dell’America centro-settentrionale non si presenta attualmente adatto all’insediamento delle mosche tropicali della frutta, anche se la loropotenziale varia in maniera significativa. È quanto emerge dalla ricerca internazionale alla quale hanno partecipato istituzioni di quattro continenti, tra cuiche ha studiato gli effetti del cambiamento climatico sull’invasività di questi insetti.“A causa dei cambiamenti climatici l’idoneità climatica al loro insediamento aumenterà in maniera diversa a seconda della specie e le probabilità di una maggiore invasività sono incrementate anche a causa della globalizzazione. Si tratta di informazioni finora non disponibili e che costituivano, al più, semplici ipotesi”, spiega, coautore dello studio e ricercatore del Laboratorio ENEA di Sostenibilità, qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari.Per la realizzazione della ricerca sono stati impiegatiche per la prima volta hanno descritto e simulato in maniera dettagliata la biologia di ciascuna di quattro importanti specie tropicali di mosche della frutta appartenenti alla famiglia dei Tefritidi, consentendo così di prevedere come queste specie siano diverse tra loro in termini di distribuzione geografica e potenziale invasivo. “Per la prima volta siamo riusciti a simulare fisiologia e dinamica di popolazione di questi quattro insetti in relazione alle condizioni meteorologiche e agli scenari di cambiamento climatico, con unadi 25-30 km e temporale giornaliera mai raggiunte prima”, aggiunge il ricercatore ENEA.Tra glirilevati in America e nel territorio dell’Unione europea, ledellasono considerate tra le specie invasive con il maggiore impatto economico in. In California, ad esempio, il danno subito finora dal settore ortofrutticolo ammonta a circa 25 miliardi di dollari, senza contare i costi sostenuti per i programmi di quarantena o di eradicazione di questi insetti che in media si aggirano intorno ai 30 milioni di dollari ciascuno, ma che possono raggiungere anche i 100 milioni come è già accaduto in questo Stato tra il 1980 e il 1981. Ai costi elevati, si affianca sempre più spesso un’efficacia limitata di questi interventi perché vengono condotti senza una solida base scientifica che permetterebbe invece una migliore comprensione della minaccia reale e potenziale rappresentata da questi insetti.“La capacità di prevedere l’evoluzione delle aree favorevoli allo sviluppo delledella frutta in base a scenari di cambiamento climatico è fondamentale, tanto che alcune delle specie che abbiamo studiato sono già incluse nella lista, recentemente stilata dall’(EFSA), che comprende i 20 organismi da quarantena classificati al vertice delle priorità per gli Stati membri dellain base ai problemi economici, sociali e ambientali che possono causare. Le specie oggetto dell’indagine rappresentano una gravissima minaccia per un settore strategico quale l’ortofrutticoltura mediterranea, in particolare per le colture frutticole perenni come le drupacee (ad esempio pesco e susino), le pomacee (ad esempio melo e pero) e gli agrumi, ma anche per le coltivazioni orticole annuali come ad esempio il melone, il cetriolo e il pomodoro”, spiega Ponti.