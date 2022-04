Anima, raccolta marzo positiva per 86 milioni

Anima

(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo, nel mese di marzo, è stata positiva per 86 milioni di euro, per un totaleA fine marzo lecomplessivamente dal Gruppo si attestano a circa 197 miliardi di euro, in incremento di 2 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente."Anche in questo difficile mese di marzo, caratterizzato da un’elevata volatilità dei mercati internazionali dovuti al contesto geopolitico,, a testimonianza del buon lavoro fatto dal Gruppo sia sul fronte della gestione degli investimenti che del supporto alle reti distributive, fornendo loro tutti gli elementi per aiutare il cliente a meglio comprendere la complessità del momento ed a evitare scelte di breve periodo dettate dall’emotività", ha commentato