BCE, integrazione finanziaria non ha subìto contraccolpi con la pandemia

(Teleborsa) - Le eccezionalied il pianolanciato dalla Commissione europea, al di là degli effetti economici diretti, hanno consentito didell'Area Euro e di riportarla velocemente in prossimità dei livelli pre-pandemia e, successivamente, di facilitare unanonostante le ulteriori ondate di contagio.E' quanto emerge dalsull'integrazione e la struttura finanziaria nell'Area Euro, che affronta anche i temi relativi all'ed all'Grazie a risposte politiche decisive - si legge nel rapporto - ildurante la pandemia, sebbene ciò abbia richiesto unpubblico. Le iniziative fiscali approntate dall'UE sono state fondamentali per garantire latra i paesi membri e compensare gli ostacoli posti dai canali finanziari privati.Per la BCEdell'Area Europer la resilienza dell'economia e del settore finanziario. E' importante soprattutto ile l'ottenimento diDa quest'ultimo punto di vista si ritiene che l'attuazione dele leuropea in materia di fallimenti e insolvenze possa produrre progressi tangibili nello sviluppo e nell'integrazione dei mercati europei dei capitali. Anche le- si sottolinea - dovrebbero essere ulteriormenteper ridurre i costi e consentire agli investitori una migliore diversificazione.