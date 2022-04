Borsa, brilla Avio grazie a maxi contratto Arianspace con Amazon

Avio

FTSE Italia Star

azienda aerospaziale italiana

Avio

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 14,72%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa la vigilia del maxi contratto siglato con Amazon da Arianspace , a cui il gruppo fornisce i motori per il lanciatore Ariane 6 per la messa in orbita di satelliti per la banda larga del progetto Kuiper. Si tratta del più grande accordo finora firmato dal consorzio che commercializza i lanci europei.Il progetto di Amazon punta a "connettere i non connessi", fornendo la banda larga ad alta velocità e bassa latenza alle comunità in tutto il mondo e collegando case, scuole, ospedali, aziende, governi e istituzioni.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,35 Euro con primo supporto visto a 11,37. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,73.