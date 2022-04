Borse europee in rosso. Parigi alle prese con elezioni

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono in rosso le principali borse europee, al giro di boa, dopo aver peggiorato la performance nel corso della mattinata. Sul sentiment degli investitori pesa lache potrebbero colpire carbone, banche e operatori di trasporto russi e, che potrebbero alimentare ulteriormente l’inflazione.A tal proposito vari esponenti dellahanno prospettato aumenti più rapidi e aggressivi sui tassi di interesse ed una riduzione notevole degli acquisti di Treasuries, per contrastare il forte rialzo dei prezzi. Il focus di oggi sarà sulle, di marzo, che dovrebbero svelare i dettagli dei suoi probabili piani per ridurre l'enorme bilancio.Intanto, il nervosismo per lecontinua ad attanagliare gli investitori. Secondo l’economista di, ", poiché implicherebbe una continuità politica, alcuni ulteriori progressi nell'agenda delle riforme, forse una maggiore integrazione dell'UE e un rinnovato tentativo di affrontare la riforma delle pensioni".Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,091. Lieve calo dell', che scende a 1.918,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,44%), raggiunge 103,4 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +166 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,32%.pesante, che segna una discesa di ben -1,78 punti percentuali, tentenna, che cede lo 0,37%; seduta negativa per, che scende dell'1,84%. A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 2%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 26.692 punti, in netto calo dell'1,99%.di Piazza Affari, ben impostate le utility, titoli difensivi, contro la volatilità e le incertezze dei mercati:, mostra un incremento dell'1,67%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,14%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,51%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 4,40%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,29%.Sensibili perdite per, in calo del 3,55%.Tra i(+1,69%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,78%.In apnea, che arretra del 4,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,40%.Tra lepiù importanti:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 50,2 punti)08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,2%; preced. 2,3%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 31,5%; preced. 30,6%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,3%; preced. 5,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,06 Mln barili; preced. -3,45 Mln barili).