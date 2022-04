Ccnl TPL, Giovannini: va rinnovato il prima possibile

(Teleborsa) - Il contratto collettivo nazionale di lavoro del. Lo ha detto il Ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili,intervenuto a unaal congresso nazionale della Fit-Cisl., ha aggiunto il ministro."Sulla legge sulla Concorrenza - ha aggiunto -sul sistema dellache riguarderà anche il TPL ma non solo.Sul caro materiali "bisogna distinguere tra i contratti in essere e quelli nuovi. Per le nuove gare è chiaro che si parte da prezzi di mercato e quindi costeranno di più. Il governo è pronto a mettere risorse aggiuntive superché l'impegno alla realizzazione del PNRR è assolutamente prioritario", ha detto Giovannini.- abbiamo già assegnato delle risorse per aggiornare quei contratti", "dopo l'approvazione del Def, il governo farà nuovi interventi perché la realizzazione delle opere del