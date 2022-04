Fineco, raccolta netta marzo supera 1,2 miliardi

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di marzo la raccolta netta disi è attestata oltre 1,2 miliardi, evidenziando ancora una volta la solidità del percorso di crescita di Fineco anche in una fase di mercato particolarmente complessa.L’asset mix conferma la robustezza della componente gestita che registraper 329 milioni, favoriti dalla capacità della rete di consulenza di affiancare i clienti in una pianificazione di lungo periodo. Lasi attesta a 422 milioni, mentre laè 456 milioni., di cui 930 milioni gestiti.A conferma della capacità del modello di business di generare ricavi in ogni situazione di mercato,, in un mese in cui la volatilità si è concentrata solo nei primi giorni. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 60 milioni.