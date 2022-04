FS Italiane, Ferraris: a metà maggio nuovo piano industriale

(Teleborsa) - "Per metà maggio presenteremo ilche prevede. Lo Stato, il governo sta facendo un grande sforzo". Lo ha affermato, amministratore delegato di, ad un evento organizzato dalla Fit-Cisl. Guardando al 2022 e al PNRR, l'AD ha affermato che "abbiamo da lanciare gare per 24-25 miliardi di euro e il gruppo sta marciando coerentemente con la tabella che fissa i target al 2026". Ferraris ha ricordato che 2,4 miliardi del PNRR sono già arrivati e "sono già in circolo".Quanto al futuro, l'AD ha ricordato l'importanza del capitale umano e della formazione del personale, per "capitalizzare le conoscenze". Anche perché, quella attuale, "èche ci devono accompagnare nel futuro" visto anche la mancanza di alcune professionalità., con questo signore qui a fianco a volte ci rubiamo gli ingegneri", ha detto Ferraris indicando l'AD di Autostrade per l'Italia seduto vicino a lui, e ha avvertito che "c'è anche un problema di maestranze. Ci sono 150 mila figure professionali che sono necessarie per colmare questo gap". Per il personale il problema non è oggi, perché "per quello che c'è oggi siamo coperti, mae quindi dobbiamo correre e ASPI ce ne deve restituire un po'", ha scherzato l'AD di FS Italiane.