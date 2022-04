Il comparto media dell'Italia in forte ribasso (-2,23%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Rai Way

bassa capitalizzazione

Mondadori

Mondo TV

(Teleborsa) - Crolla l', che fa peggio dell'andamento piatto dell'Ilha aperto a quota 9.541,3 scivolando del 2,23%, rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità l'che si ferma a quota 274, dopo aver esordito a 273.Tra leitaliane, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,61%.Tra i titoli adel comparto media, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1,43%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.