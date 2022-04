In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,80% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.525 punti.In netto peggioramento il(-2,24%); come pure, in ribasso l'(-1,39%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,35%),(-2,19%) e(-1,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,61%),(+0,71%),(+0,66%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,47%.Crolla, con una flessione del 3,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,17%.scende del 2,17%.(+1,20%),(+1,11%),(+1,06%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,97%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,45 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 202K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%).