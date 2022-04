Medica, analisti: risultati 2021 secondo attese, giudizio confermato

Intesa Sanpaolo

Medica

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (da 39,4 euro) il target price su, azienda quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore biomedicale e del MedTech, confermando il giudizio sul titolo è "". CFO SIM ha invece riaffermato un prezzo obiettivo diper azione e un giudizio "". Le revisioni delle raccomandazioni arrivano dopo che la società ha diffuso i, chiuso con Ricavi netti consolidati pari a 43,8 milioni di euro (-1%), EBITDA di 9,9 milioni di euro (+4%) e un Risultato Netto di 5 milioni di euro (+29%).Secondo Intesa Sanpaolo, Medica ha riportato risultati positivi per il 2021 e confermato tutti i suoi principali progetti strategici. "Il gruppo sembra essere in linea con gli obiettivi strategici delineati al momento dell'IPO, sebbene prevediamo di monitorare il", viene sottolineato.Gli analisti di CFO SIM credono che Medica scambi ancora su un prezzo equo sui fondamentali. "Tuttavia, la notevole quantità di nuove risorse raccolte con l'IPO spingerà Medica a, lasciando spazio a un ulteriore potenziale di rialzo", viene evidenziato.Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 49,5 milioni di euro, undi 11 milioni di euro e undi 5 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 56,1 milioni di euro, 12,7 milioni di euro e 5,9 milioni di euro. CFO SIM si aspetta che chiuda il 2022 con ricavi per 48,5 milioni di euro, un EBITDA di 11 milioni di euro e un utile netto di 4,7 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 55,5 milioni di euro, 13 milioni di euro e 6,2 milioni di euro.