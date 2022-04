Panetta: da guerra choc energetici e alimentari

(Teleborsa) -Dobbiamo quindi interrogarci sulle conseguenze per l'economia globale ed europea. A livello mondiale, il conflitto si ripercuoterà sulla globalizzazione, sul commercio, sul ricorso alle catene globali del valore. I paesi diverranno riluttanti a ricorrere in misura ampia a importazioni di risorse essenziali, in primis, l'energia, da controparti con cui non hanno rapporti del tutto stabili".Lo affermacomponente del Comitato esecutivo della Bce nel testo della sua lectio magistralis all'Università di Cassino, pubblicato con un certo anticipo dall'istituzione monetaria. "Sarà necessario ricercare un nuovo equilibrio tra l'apertura internazionale, necessaria per preservare l'efficienza economica, e l'esigenza di affrancarci dalla dipendenza da paesi inaffidabili. E' questo - ha rilevato - l'obiettivo della strategia dell'Ue perL'economia europea "ha subito una successione senza precedenti di shock negativi che stanno comprimendo la crescita e alimentando l'inflazione" e nei prossimi trimestri la dinamica del reddito "e potrebbe risultare negativa a causa dell'impatto della guerra, che, prosegue Panetta."L'uscita dalla pandemia aveva già determinato forti rincari dei prodotti energetici e delle materie prime; aveva inoltre fatto emergere strozzature di offerta che avevano innalzato i prezzi dei beni durevoli.- prosegue Panetta - rimarranno a lungo elevati e soggetti a forte incertezza sia perchè la Russia è tra i maggiori esportatori mondiali di questi prodotti, sia perchè l'Europa è il principale acquirente di energia dalla Russia, oltre che l'area che da essa dipende di più per le forniture energetiche". "I prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare ancora. Insieme, la Russia e l'Ucraina rappresentano il 25 e il 17 per cento delle esportazioni mondiali di frumento e di mais, rispettivamente. E la Russia è uno dei principali fornitori globali delle materie prime utilizzate per produrre fertilizzanti. Isono anch'essi influenzati. Ad esempio, alla Rcobalto e palladio, utilizzati per produrre stampe 3D, droni, robot, semiconduttori e convertitori catalitici.- rileva Panetta - sono tra i maggiori esportatori di"LePer l'Eurozona, l'effetto del rincaro del petrolio e del gas è simile a quello che sarebbe determinato da una gravosa 'tassa sulle ragioni di scambio'. Il trasferimento di potere di acquisto in favore del resto del mondo ha raggiunto il 3,5 per cento del Pil dell'area dell'euro nel quarto trimestre del 2021 rispetto alla fine del 2020. In termini assoluti - indica - la perdita stimata è di circa 440 miliardi di euro in un anno. "Questi rincari si stanno ripercuotendo sui consumatori, erodendo ile comprimendo la domanda. Non potendo agevolmente ridurre i consumi di prodotti alimentari ed energetici in risposta all'incremento dei prezzi, le famiglie dovranno tagliare i consumi di altri prodotti - prevede Panetta - con effetti depressivi sull'intera economia. Ne risentiranno soprattutto i nuclei familiari a basso reddito,"GliIn marzo la fiducia dei consumatori ha registrato il secondo maggior calo di tutti i tempi. Inoltre, il rialzo dell'inflazione e il rallentamento dell'economia stanno spingendo le famiglie a ridimensionare i piani di spesa. Le aspettative delle imprese circa l'attività nei prossimi dodici mesi sono anch'esse fortemente peggiorate, prefigurando una caduta degli investimenti. Nel complesso - conclude - la crescita nel 2022 deriverà principalmente dall'effetto meccanico del rimbalzo delQuindi, un messaggio ai giovani, con un chiaro richiamo a una celebre frase di John Kennedy: "