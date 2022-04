Pioggia di vendite a Wall Street con FED più aggressiva

Dow Jones

(Teleborsa) -, a causa dei commenti "" di funzionari della FED e dei timori per l'impatto economico di nuove sanzioni contro la Russia. Ieri la componente del FOMC ha indicato il sostegno a tassi di interesse più elevati e ha affermato che una "rapida" riduzione del bilancio della banca centrale potrebbe iniziare già a maggio. Il presidente della FED di Franciscoha più tardi condiviso le: "Capisco che l'inflazione è dannosa quanto non avere un lavoro"."Idopo che, di recente, la FED ha fatto decollare il ciclo di inasprimento. Il viaggio non è stato così tranquillo come la FED avrebbe desiderato e gli investitori devono aspettarsi che la turbolenza prosegua", hanno scritto gli analisti di JPMorgan Asset Management. "Tuttavia, i dati economici - ad esempio, la curva dei rendimenti e le condizioni finanziarie - continuano a segnalare chesenza che si inneschi una recessione", hanno aggiunto.Laaccusa una flessione dello 0,77% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.477 punti. Pessimo il(-1,68%); come pure, variazioni negative per l'(-1,13%). Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,01%),(-1,89%) e(-1,31%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,20%),(+1,14%),(+1,04%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.In apnea, che arretra del 2,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,14%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,02%.Tra i(+1,25%),(+1,14%),(+0,71%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,27%.Scende, con un ribasso del 4,68%.Crolla, con una flessione del 4,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,02%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,06 Mln barili; preced. -3,45 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 202K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%).