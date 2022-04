REVO, operatività sul buy-back

REVO

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito della delega approvata dall’Assemblea dei Soci in data 3 maggio 2021, già oggetto di informativa almercato con il comunicato stampa diffuso il 3 marzo 2022, dal 28 marzo al 1° aprile 2022,ad un prezzo medio di 9,0500 euro, per uncomplessivo pari aAttualmente REVO ha in portafoglio un totale di 60.400 azioni proprie pari allo 0,271% circa del capitale sociale, comprendente le sole azioni ordinarie.A PIazza Affari, oggi, sottotonoche chiude la seduta con un calo dell'1,10%.