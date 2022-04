Sanzioni, USA in pressing su Mosca. Dopo Bucha, orrore a Borodyanka e Irpin

(Teleborsa) - Non si ferma il"L'obiettivo è costringerli a fare una scelta. La Russia non ha risorse illimitate, soprattutto ora, date le sanzioni paralizzanti che abbiamo messo in atto e sarà costretta a scegliere tra il drenaggio delle restanti preziose riserve in dollari, o di nuove entrate, o il default". Lo ha detto la portavoce della Casa Biancaa proposito delleIn dettaglio, il nuovo round prenderà di mira funzionari governativi, istituzioni finanziarie e imprese statali, ha affermato la portavoce Psaki in conferenza stampa. "Prenderanno di mira i funzionari del governo russo, i loro familiari, le istituzioni finanziarie di proprietà russa e anche le imprese statali"."La parte principale del nostro obiettivo è esaurire le risorse che Putin ha per continuare la sua guerra contro l'Ucraina, e ovviamente sfidare il loro sistema finanziario", ha aggiunto. Gli Stati Uniti non permetteranno più alla Russia di ripagare il proprio debito utilizzando dollari accumulati presso le banche americane. Si tratta di un cambiamento che ha loLa guerra, intanto, entra nel suo quarantaduesimo giorno con un nuovo inferno a: "Ci sono i corpi dicivili sotto le macerie dei palazzi colpiti dai bombardamenti russi", dice il sindaco.Non si ferma l'ira del Presidente ucraino Zelensky che accusa la Russia: vuole uccidere più civili possibili, ha detto parlando all'Onu.. "Il proposito di questa organizzazione è garantire la pace", ha sottolineato il leader ucraino, aggiungendo: "La Russia porta avanti azioni terroristiche e sta commettendo i peggiori crimini di guerra"."I militari russi e i loro comandanti devono essere processati per crimini di guerra", ha detto Zelensky all'Onu. "Centinaia di migliaia di ucraini sono stati deportati in Russia", ha denunciato il presidente ucraino. "Serve un tribunale sul modello di Norimberga per processare la Russia per i suoi crimini di guerra in Ucraina", ha proposto."Ci sono rapporti credibili" che decine di migliaia di civili ucraini sono stati rapiti e mandatlo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, intervenendo al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove ha evocato una "montagna di prove" dei crimini di guerra russa."Voi dite che non ci sono nazisti in Ucraina ma purtroppo ci sono e stanno guidando il gioco". Lo sostiene l'ambasciatore russo all'Onu Vasily Nebenzya. "Questi nazisti uccidono non solo soldati e prigionieri russi ma anche la loro gente", ha proseguito, sostenendo di avere "