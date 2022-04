SOL, emesse obbligazioni a lungo termine per 75 milioni di euro

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha finalizzato il(US Private Placement), interamente sottoscritto da cinque investitori istituzionali (The Prudential Insurance Company of America, Prudential Legacy Insurance Company of New Jersey, Prudential Term Reinsurance Company, Pruco Life Insurance Company e Gibraltar Universal Life Reinsurance Company).L’emissione di titoli ha un, con scadenza ultima a 20 anni e cedola al 1,89%. I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo delle attività societarie e gli investimenti in corso e futuri del gruppo, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal mercato.Nell'operazione SOL si èlegale degli studi BonelliErede with Lombardi e Latham & Watkins di Milano e, per la parte fiscale, dello studio M.M.G. Commercialisti Associati di Monza.