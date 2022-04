Technogym, Credit Suisse avvia copertura con Neutral e TP a 7,2 euro

Credit Suisse

(Teleborsa) -ha iniziato la copertura sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness. Ilè stato fissato aper azione, mentre il giudizio è "". Gli analisti pensano che Technogym abbia "una tecnologia eccezionale, un posizionamento di fascia alta e un modello ibrido difensivo (B2B/B2C)". Tuttavia, prevedono che la sua, una volta raggiunti i livelli di ricavi pre-pandemia, "data la sua esposizione al segmento premium di nicchia, che probabilmente crescerà più lentamente rispetto al mercato di massa sotto-penetrato".Credit Suisse prevede che irettificati tornino a oltre il 20%, raggiungendo il 20,2% nel 2026, con un EBITDA di 185,8 milioni di euro, un CAGR del circa 3% dal picco di redditività nel 2019. Le stime suisono al di sotto del consensus per il periodo 2023-26; "sebbene Technogym fornisca esposizione alla tendenza della salute e del benessere, riteniamo che il consensus sia eccessivamente ottimista sull'espansione del settore premium dopo il 2022", viene sottolineato.Con l'avvio della copertura, vengono anche delineati alcuniassociati a Technogym: cambiamento nel comportamento dei consumatori da soluzioni per il fitness "indoor+hardware" a "outdoor+software", incapacità di attirare clienti più giovani, ritardo nei rifornimenti B2C e crescita del segmento premium inferiore. Iincludono invece il potenziale per una maggiore crescita in Nord America e Asia-Pacifico, tendenze sul posto di lavoro più forti e crescita di software/contenuti.Seduta negativa per, che si posiziona a 7,07 con. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 6,94 e successiva a 6,81. Resistenza a 7,67.