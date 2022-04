Traffico aereo, Aci Europe: a febbraio è ripartita la ripresa post Covid

(Teleborsa) -ha pubblicato oggi il suo rapporto sulper il mese di. Il report mostra che dopo 2 mesi in cui la ripresa post Covid era stata bloccata dall'ondata di, il traffico passeggeri ha ripreso una traiettoria ascendente. Di conseguenza, rispetto ai livelli pre-pandemia (2019), i volumi di passeggeri nella rete aeroportuale europea si sono attestati a -39% a febbraio, rispetto al -45,7% di gennaio. “I miglioramenti al traffico passeggeri di febbraio hanno riflesso il fatto che gli Stati hanno iniziato ad allentare le restrizioni con il calo dell'onda Omicron, sia a livello locale che a livello di viaggio – ha commentato, Direttore Generale di Aci Europe –. Da allora, la maggior parte delle restrizioni ai viaggi all'interno dell'Europa è stata revocata e si stanno aprendo più mercati esterni, il che significa che la ripresa del traffico ha preso piede"."Le prospettive per le vacanze die per isono buone, ma la carenza di personale, i picchi di traffico elevati e i problemi di capacità degli ATM stanno iniziando a mettere a dura prova le operazioni e ad incidere sulla qualità. Soprattutto, non si può sfuggire al fatto che la guerra in Ucraina ha devastato gli aeroporti del Paese e comporta anche notevoli rischi al ribasso per il traffico aereo europeo”, ha aggiunto.Gli aeroporti delhanno visto il traffico passeggeri in ripresa al -42,4% a febbraio, rispetto al -51,1% del mese precedente. Il divario di performance tra i mercati nazionali è rimasto significativo, principalmente a causa del mancato allineamento sia sull'entità che sui tempi dell'allentamento delle restrizioni legate a Omicron, ma anche dall'aumento della dinamica competitiva. Gli aeroporti in(-23,7%),(-26,8%),(-27,7%),(-28,9%) e(-33,8%) hanno registrato le migliori performance. Al contrario, quelli in Slovenia (-63,9%), Germania (-59,6%), Svezia (-59%), Finlandia (-57,5%) e Repubblica Ceca (-55,4%) hanno registrato i cali maggiori.Nel resto d'Europa, il volume dei passeggeri è stato del -20,6% a febbraio, dal -23,8% di gennaio. Spiccano i risultati raggiunti dagli aeroporti dell'(+52,7%), dell'(+21,9%) e del(+13%), mentre quelli della(0%) hanno raggiunto la loro piena ripresa. Gli aeroporti in Turchia (-27,3%) e Georgia (-29%) hanno registrato risultati simili, mentre quelli in Bielorussia hanno continuato a essere pesantemente colpiti (-59,3%) dalle sanzioni dell'Ue.