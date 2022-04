Ucraina, Intel sospende le attività in Russia

Intel Corp

(Teleborsa) - Il produttore di chip statunitenseha annunciato di aver sospeso tutte le sue attività in Russia, unendosi così ad una serie di società per uscire dal Paese dopo l' invasione dell'Ucraina La società ha spiegato di aver implementato misure di continuità operativa per ridurre al minimo l'interruzione delle sue operazioni globali."Intel continua a unirsi alla comunità globale nel condannare la guerra della Russia contro l'Ucraina e chiedendo un rapido ritorno alla pace", ha affermato la società.