Unicredit eroga finanziamento a Errebi Marmi per crescita sostenibile

(Teleborsa) -supporta i piani di sviluppo sostenibile di Errebi Marmi. La banca ha finalizzato in favore dell’azienda di Carrara. Si tratta di un Finanziamento Futuro Sostenibile, soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, finalizzato a supportare gli investimenti dell'azienda.Attraverso Finanziamento Futuro Sostenibile, infatti, UniCredit riconosce all’azienda, al momento dell'erogazione, una, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento. Tre le categorie di obiettivi identificate: tutela dell'ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell'impresa. La banca si impegna inoltre amonitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda e comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società cliente.L’operazione in favore di Errebi Marmi ha uned è finalizzata a sostenere la società in un più ampio piano di investimenti aziendali che prevedono la costruzione di nuovo stabilimento e l’attivazione di nuove linee produttive.: da un lato l’adozione di misure per il risparmio o la compensazione di emissioni dirette/indirette di CO2/gas serra per la produzione del proprio prodotto; dall’altra l’aumento dell’indice di soddisfazione dei dipendenti."Nell’ambito delle proprie attività la nostra azienda ha sempre riconosciuto l’importanza di perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo dei propri processi produttivi, favorendo una logica di equilibrio tra crescita economica, tutela dell’ambiente, soddisfazione lavorativa dei propri dipendenti e soddisfazione dei propri clienti - spiega-. L’operazione appena conclusa con UniCredit va proprio in tal senso.. Conoscenza e controllo dei processi aziendali comportano la predisposizione di risorse adeguate e l’accrescimento del livello di soddisfazione del personale anche attraverso la formazione, l’aggiornamento professionale e condividendo con tutto il personale gli obiettivi aziendali ed i risultati raggiunti".. L’operazione appena conclusa con Errebi Marmi ne è un esempio concreto - dichiara-. Grazie al piano Finanziamento Futuro Sostenibile, infatti,, contribuendo così a cogliere nuove opportunità di crescita. Ciò è in linea anche con le finalità contenute nel PNRR che costituisce un’occasione unica per una forte accelerazione verso una strategia ESG da parte delle PMI".