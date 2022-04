Welfare, accordo Enel X-Gemelli-Aon su telemedicina

Aon

(Teleborsa) - Portare. Questo è l’obiettivo dell’accordo che Enel X Italia e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS hanno sottoscritto conGrazie a questa partnership, il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, potrà mettere a disposizione del proprio network di aziende il servizio Smart Axistance e-Well, programma di corporate wellness governance sviluppato da Enel X (società del Gruppo) e dalla Fondazione Policlinico Gemelli con l’obiettivo di offrire percorsi di assistenza sanitaria personalizzati e digitali, integrati con il tradizionale check up medico. Aon fornirà ai propri clienti che aderiranno all’iniziativa gli strumenti necessari per la gestione del servizio.Smart Axistance e-Well prevede une attraverso un’App, progettata da Enel X, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati., centrando un duplice obiettivo: diffondere un nuovo modello di welfare basato sul benessere psicofisico della persona e favorire lo sviluppo della telemedicina, fondamentale per rendere l’assistenza sanitaria alla portata di tutti - commenta-. Nello specifico, in linea con la nostra mission. A questo accordo, siglato con un grande gruppo come Aon, ne seguiranno presto altri cheattraverso servizi di e-Health sempre più flessibili e personalizzati”, conclude Venturini., ma uno strumento che amplia, potenzia e integra tutta la nostra offerta di salute - considera-. Ha comportato infatti lo sviluppo ad hoc di protocolli clinici, di un modello organizzativo dedicato e di una piena integrazione della piattaforma nel nostro ecosistema informativo. Con uncontinuamente personalizzato sulle proprie esigenze, in grado di accompagnarli quotidianamente e con la possibilità di un confronto e un contatto costante con i nostri specialisti clinici.nel migliorare la vita e la salute delle persone”, conclude Elefanti.. I servizi di telemedicina, da noi offerti da tempo sia attraverso le nostre piattaforme proprietarie di welfare aziendale, che come servizi a sé stanti con qualificate strutture sanitarie a prezzi calmierati, hanno registrato un incremento fortissimo dallo scoppio della pandemia - aggiunge-. Aon, promuovendo una cultura della prevenzione".