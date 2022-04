Zurich Italia lancia il nuovo modello di flexible working

(Teleborsa) -, che mette al centro il dipendente e le sue esigenze di vita e di lavoro, facendo leva su senso di responsabilità e su una modalità di lavoro per obiettivi.Il nuovo modello inaugurato dalla compagnia assicurativa, a due anni dallo scoppio della pandemia, è unadi lavoro(40%) e di(60%), con uned è focalizzato su. Il target di 37 ore è calcolato settimanalmente, senza vincoli sull’orario giornaliero, eliminando ogni sorta di controllo amministrativo.Il nuovo modello è(impiegati, funzionari, dirigenti) ma prevede. Una piena dichiarazione di fiducia nei confronti di quelle persone, che rappresentano il più grande valore aggiunto del Gruppo, che lascia i suoi dipendenti liberi di raggiungere gli obiettivi prefissati in ufficio, tra le mura domestiche e, perché no, in riva al mare e in viaggio.Altro elemento chiave del modello proposto è la, che garantisce ai dipendenti di poter letteralmentee non partecipare a riunioni o call e non rispondere ad email o comunicazioni interne ed esterne. Un importante gesto di fiducia di Zurich che dimostra così di credere fermamente nel talento delle proprie risorse, preservandole e puntando sull’efficacia, più che sulla quantità delle performance.Zurich aveva già messo in piedi, prima della pandemia,ed una. Con l'avvento del Covid ne 2020, il gruppo ha quindi potuto garantire la massima tutela della salute e della sicurezza del personale, implementando lo smart working al 100%, senza riscontrare alcuna criticità sul fronte del servizio a clienti e distributori."Il tema dello smart working occupa ormai da anni una posizione centrale nelle riflessioni sul futuro dell’organizzazione e delle modalità di lavoro. A due anni dall’inizio della pandemia ci troviamo di fronte a un ulteriore cambio di paradigma: così come nella generale quotidianità, il futuro del lavoro sarà un’alternanza ben calibrata tra spazio fisico e spazio digitale, tra presenza e distanza", sottolinea, Head of HR and Services di Zurich Italia.