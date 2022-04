Borsa Tokyo in rosso insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiude in forte calo la borsa di Tokyo, seguita dalle altre principali borse asiatiche, in scia allo scivolone segnato da Wall Street, dopo che i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve hanno mostrato che il rialzo dei tassi di marzo è stato un avvio prudente, di una manovra restrittiva che con ogni probabilità subirà un'accelerazione.L'indice giapponeseaccusa un ribasso dell'1,61%; sulla stessa linea, profondo rosso per, in netto calo dell'1,56%.In discesa(-1,27%); con analoga direzione, negativo(-1,26%).Variazioni negative per(-0,76%); sulla stessa linea, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,65%.Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,19%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,17%.Il rendimento per l'è pari 0,23%, mentre il rendimento deltratta 2,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 1.436,8 Mld ¥; preced. -1.188,7 Mld ¥).