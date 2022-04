ENI propone a soci nuovo buyback da almeno 1,1 miliardi di euro

Eni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2022 la proposta di(buyback) per un periodo fino al 30 aprile 2023, previa revoca per la parte non ancora eseguita della delibera assembleare del 12 maggio 2021. La proposta riguarda l'acquisto di azioni proprie per un, incrementabile in funzione dello scenario del prezzo del Brent. In particolare, Eni aggiornerà la propria valutazione sullo scenario relativo al programma di buyback a luglio e a ottobre.In presenza di scenari di prezzo del Brent superiori a $90 al barile, Eni procederà addel programma di buyback per un ammontare pari al(in ogni caso il programma di buyback non potrà essere superiore a complessivi 2,5 miliardi di euro) e per un quantitativo massimo di azioni pari al 10% delle azioni ordinarie in cui sarà suddiviso il capitale sociale di Eni ad esito dell'nel 2021. I soci sono infatti chiamati anche ad annullare 34.106.871 azioni proprie, acquisite nell'ambito del precedente programma di buyback.Il CdA ha sottolineato che sottoporrà all'assemblea, che sarà convocata nel 2023 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022, ladelle azioni proprie acquistate fino alla data di convocazione dell'assemblea stessa, in esecuzione del, con la precisazione che l'annullamento verrà realizzato senza riduzione del capitale sociale in considerazione dell’assenza del valore nominale delle azioni Eni.