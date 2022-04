Eventi e scadenze del 7 aprile 2022

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -All Virtual Expo - Evento digitale del Gruppo Azimut dedicato alle PMI in cerca di soluzioni finanziarie alternative ai canali tradizionali. All'evento, che comprenderà 30 conferenze, 100 relatori e testimonianze del mondo private markets, si confronteranno imprenditori, investitori e specialisti finanziari per lanciare il nuovo ecosistema virtuoso a supporto dell'Economia RealePresentazione Relazione annuale Corte Costituzionale - La Presentazione della Relazione annuale della Corte Costituzionale si svolge a Palazzo della Consulta, alla presenza del Presidente MattarellaConsiglio dell'UE - Energy conference - La conferenza sull'energia si svolge a Parigi e riunisce esperti di alto livello degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea e delle imprese e associazioni europee del settore energeticoBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescitaPNNR e Sicurezza sul lavoro.- Protocollo d'intesa Inail - Gruppo Fs - Conferenza Stampa per la Presentazione dell’accordo per una collaborazione strutturata e permanente ad alta innovazione tecnologica nell’ambito degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Intervengono: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e i vertici dell'Inail e del Gruppo Ferrovie dello Stato italianeIstat - Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2022 - L'Istat presenta il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione 2022 che rappresenta un osservatorio privilegiato sulle varie dimensioni della competitività del sistema produttivo italiano e sui suoi processi evolutivi. L'evento si svolge in diretta streamingXXV Congresso Nazionale ACRI - L'evento si svolge a Cagliari. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Gorno TempiniPresidente di Cassa Depositi e Prestiti, Vittorio Colao Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Francesco Profumo Presidente di Acri e Presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo, Giorgio Righetti DG Acri e Luigi Federico Signorini DG Banca d'ItaliaSustainable Economy Forum - Confindustria e la Comunità di San Patrignano organizzano la quarta edizione del Forum, al quale, nelle precedenti edizioni erano presenti oltre 3.000 partecipanti, decine di relatori italiani e internazionali di altissimo livello. Parteciperanno, tra gli altri, Carlo Bonomi Presidente Confindustria, Roberto Cingolani Ministro della Transizione Ecologica e Matteo Del Fante CEO Poste ItalianeTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Assemblea dei Soci- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti